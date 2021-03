Sanremo2021: Irama supera il tampone, ma rischia comunque l'estromissione dalla gara (Di mercoledì 3 marzo 2021) Brutte notizie per Irama: nonostante il tampone negativo, il cantante rischia infatti di essere ugualmente estromesso da Sanremo Sanremo 2021: Irama negativo al Covid ma rischia l’esclusione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Brutte notizie per: nonostante ilnegativo, il cantanteinfatti di essere ugualmente estromesso da Sanremo Sanremo 2021:negativo al Covid mal’esclusione su Notizie.it.

