Sanremo, si è acceso il palco dell’Ariston: non è un record di Share quello registrato da Amadeus nella serata esordio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nessun record è stato battuto nella serata di esordio del Festival di Sanremo, in onda su Rai1, fino a sabato 6 Marzo: confermato per il successo ottenuto nella precedente edizione, Amadeus ha intrattenuto, nella prima parte, 11.176.000 spettatori, rispetto ai 12.480.000 dello scorso anno, registrando il 46,4% di Share. Un trend che si è similmente replicato nella seconda parte della serata, con 4.212.000 spettatori e il 47,8% di Share, rispetto al 56,2% del 2020. In media, dunque, erano 8 milioni 363 mila le persone incollate davanti la tv. Un numero che non consente troppi festeggiamenti al direttore artistico. quello in onda dalle 20:50 alle 21:30 – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nessunè stato battutodidel Festival di, in onda su Rai1, fino a sabato 6 Marzo: confermato per il successo ottenutoprecedente edizione,ha intrattenuto,prima parte, 11.176.000 spettatori, rispetto ai 12.480.000 dello scorso anno, registrando il 46,4% di. Un trend che si è similmente replicatoseconda parte della, con 4.212.000 spettatori e il 47,8% di, rispetto al 56,2% del 2020. In media, dunque, erano 8 milioni 363 mila le persone incollate davanti la tv. Un numero che non consente troppi festeggiamenti al direttore artistico.in onda dalle 20:50 alle 21:30 – ...

BilllKill : Ieri ho acceso la tv solo ed esclusivamente per vedere Beppe Vessicchio e mi sono ritrovato Loredana Bertè con la s… - BilllKill : Ieri ho acceso per vedere Beppe Vessicchio e mi sono ritrovato Loredana Bertè con la sua nuova 'hit'. Il mio Sanrem… - alystrega : RT @rekotc: A casa hanno acceso Sanremo, mi ospitate? Viaggio in tutta Italia, fanculo le restrizioni. - ElizabethRavag1 : RT @rekotc: A casa hanno acceso Sanremo, mi ospitate? Viaggio in tutta Italia, fanculo le restrizioni. - IlVoloaTorino : RT @rtl1025: ?? @thisismaneskin hanno acceso il palco con una performance super rock #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo -