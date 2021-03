Sanremo 2021: Irama costretto a ritirarsi ma resta comunque in gara? La proposta di Amadeus (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama, stando al regolamento, sarebbe costretto a ritirarsi da Sanremo 2021 per via dei due positivi nel suo staff, ma Amadeus ha architettato una modifica per tenerlo in gara, a patto che i big accettino. Irama sarebbe costretto a ritirarsi da Sanremo 2021, almeno stando al regolamento in vigore. Amadeus però, nel corso di una notte insonne, potrebbe aver trovato il modo di non escluderlo dalla gara, facendo leva su empatia e buonsenso degli altri cantanti. Cosa sta succedendo: l'emergenza Irama è iniziata ieri, quando, a pochissime ore dalla diretta, i tamponi veloci hanno evidenziato un caso di positività nel suo staff. Nonostante il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021), stando al regolamento, sarebbedaper via dei due positivi nel suo staff, maha architettato una modifica per tenerlo in, a patto che i big accettino.sarebbeda, almeno stando al regolamento in vigore.però, nel corso di una notte insonne, potrebbe aver trovato il modo di non escluderlo dalla, facendo leva su empatia e buonsenso degli altri cantanti. Cosa sta succedendo: l'emergenzaè iniziata ieri, quando, a pochissime ore dalla diretta, i tamponi veloci hanno evidenziato un caso di positività nel suo staff. Nonostante il ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - lillydessi : Sanremo 2021, Irama deve ritirarsi per Covid: ma Amadeus cerca una soluzione per tenerlo in gara - Il Messaggero… - JuanitoRiosCom : RT @fanpage: Irama si ritira dal Festival di Sanremo 2021 a causa del Covid #iramasanremo2021 -