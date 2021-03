Sanremo 2021, Annalisa va “fuori di seno” sul palco dell’Ariston: la scollatura troppo profonda le gioca un brutto scherzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Annalisa è stata una delle ultime cantanti ad esibirsi nella gara dei big durante la prima serata del Festival di Sanremo. L’ex concorrente di amici ha scelto per l’occasione un total look Blumarine, con un minidress a blazer dalla scollatura ultra profonda alquanto pericolosa. E infatti: mentre stava cantando il suo inedito “Dieci” è arrivata l'”uscita di seno”. Le inquadrature della regia non hanno potuto evitare di immortalare il suo décolleté con tatuaggio a forma di conchiglia decisamente esposto. Neanche a dirlo, Annalista in versione supersexy ha mandato in visibilio i fan che sui social l’hanno acclamata: “Stupenda”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)è stata una delle ultime cantanti ad esibirsi nella gara dei big durante la prima serata del Festival di. L’ex concorrente di amici ha scelto per l’occasione un total look Blumarine, con un minidress a blazer dallaultraalquanto pericolosa. E infatti: mentre stava cantando il suo inedito “Dieci” è arrivata l'”uscita di”. Le inquadrature della regia non hanno potuto evitare di immortalare il suo décolleté con tatuaggio a forma di conchiglia decisamente esposto. Neanche a dirlo, Annalista in versione supersexy ha mandato in visibilio i fan che sui social l’hanno acclamata: “Stupenda”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

