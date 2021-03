Pioli deluso: 'Milan poco lucido, due punti persi' (Di giovedì 4 marzo 2021) MilanO - Stefano Pioli non può essere contento dell'1 - 1 contro l'Udinese, pur se ottenuto in rimonta e in pieno recupero a San Siro dal suo Milan che era reduce dal convincente successo sul campo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021)O - Stefanonon può essere contento dell'1 - 1 contro l'Udinese, pur se ottenuto in rimonta e in pieno recupero a San Siro dal suoche era reduce dal convincente successo sul campo ...

sportli26181512 : #Pioli deluso: '#Milan poco lucido, due punti persi': Il tecnico rossonero dopo l'1-1 casalingo con l'#Udinese: 'Ci… - mikysannii : @masolinismo Ricordo a chiunque inizi a dire puttanate come Pioli out o sia deluso, l'obiettivo della nostra stagio… - pinto1_1899 : RT @mikysannii: @TURCO10ACM Ricordo a chiunque inizi a dire puttanate come Pioli out o sia deluso, l'obiettivo della nostra stagione è gioc… - mikysannii : @TURCO10ACM Ricordo a chiunque inizi a dire puttanate come Pioli out o sia deluso, l'obiettivo della nostra stagion… - eNo11 : Imho pur con mille attenuanti possibili, altra partita dove rimango un filo deluso da Pioli. -