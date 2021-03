Pd: Base Riformista Lazio, 'dopo ok M5s in giunta serve assemblea' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "dopo la Direzione Regionale di ieri, dove è stato deciso l'ingresso del M5S nella giunta della Regione Lazio, è necessario convocare quanto prima un'assemblea romana del Partito Democratico aperta ai segretari dei circoli e a tutti gli eletti". Si legge in una nota di Base Riformista di Roma e Lazio. "Occorre, infatti, innanzitutto valutare se e quali conseguenze questa scelta comporti nel percorso per il rinnovo dell'amministrazione capitolina, ma anche definire le tappe e chiarire con quale coalizione intendiamo affrontare il primo turno e, sperabilmente, anche il secondo turno delle elezioni amministrative. Ci rivolgiamo quindi al Segretario romano del PD ed al Presidente dell'assemblea perché convochino al più presto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "la Direzione Regionale di ieri, dove è stato deciso l'ingresso del M5S nelladella Regione, è necessario convocare quanto prima un'romana del Partito Democratico aperta ai segretari dei circoli e a tutti gli eletti". Si legge in una nota didi Roma e. "Occorre, infatti, innanzitutto valutare se e quali conseguenze questa scelta comporti nel percorso per il rinnovo dell'amministrazione capitolina, ma anche definire le tappe e chiarire con quale coalizione intendiamo affrontare il primo turno e, sperabilmente, anche il secondo turno delle elezioni amministrative. Ci rivolgiamo quindi al Segretario romano del PD ed al Presidente dell'perché convochino al più presto ...

TV7Benevento : Pd: Base Riformista Lazio, 'dopo ok M5s in giunta serve assemblea'... - katiasantange11 : RT @ottogattotto: Nato riformista per morire vaffanculiere. @pdnetwork,we've had a problem here. - armando_ciraci : RT @lucianoghelfi: La direzione regionale del #Pd ha ufficialmente approvato l'ingresso del #m5S nella giunta della #RegioneLazio. Ma la co… - Pietro13774113 : RT @LaNotiziaTweet: Gli ex renziani non danno tregua a #Zingaretti. La corrente Base riformista vuole anticipare il Congresso. I 5 Stelle a… - MalangoneMario : RT @LaNotiziaTweet: Gli ex renziani non danno tregua a #Zingaretti. La corrente Base riformista vuole anticipare il Congresso. I 5 Stelle a… -