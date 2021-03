Napoli, contro il Sassuolo Demme in campo e Manolas in panchina (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’edizione odierna di Tuttosport riporta che Demme potrebbe essere titolare nella sfida tra Sassuolo e Napoli, Manolas dovrebbe invece partire dalla panchina. Il Napoli si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’edizione odierna di Tuttosport riporta chepotrebbe essere titolare nella sfida tradovrebbe invece partire dalla. Ilsi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fanpage : Stanco di un anno difficile per tutti Flavio si lascia andare a un lungo sfogo, indirizzato soprattutto a chi conti… - NCN_it : #NAPOLI, #MANOLAS IN PANCHINA CONTRO IL #SASSUOLO: IL GRECO NON VERRÀ RISCHIATO NONOSTANTE LA SQUALIFICA DI… - sudreporter : #Napoli, @cittascienza 8 anni dopo. Villari punta il dito contro il Comune ai microfoni di @barba_capelli su… - CampagnaroMarco : @PigroMa @capuanogio Ma cosa c'entra la Juve? Siete tutti rimasti zitti, anzi avete gioito per la sentenza del Coni… - Trippliii : @rickybization @jovinco82 La Juventus poteva, per la prima volta della sua storia, dimostrare sportività invece ave… -