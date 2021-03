Mediobanca, Caltagirone acquista l’1 per cento (Di mercoledì 3 marzo 2021) tramite Istituto Finanziario 2012. Quota presa lo scorso 23 febbraio. ROMA – Mediobanca, Caltagirone acquista l’1% tramite Istituto Finanziario 2012. La notizia, riportata dall’Ansa, è stata data dalla Consob durante gli aggiornamenti sulle partecipazioni rilevanti nelle società quotate. L’operazione è stata completata lo scorso 23 febbraio, ma l’ufficialità è stata data solamente successivamente. Come cambia Mediobanca L’arrivo di Caltagirone cambia le quote dell’Istituto di Mediobanca. Leonardo Del Vecchio ha in mano il 13,2% ed è in attesa, dopo il via libera della Bce, di salire fino al 20%. Il numero uno di EssilorLuxottica vuole provare ad arrivare in alto in Generali e per farlo ha deciso di scommettere in Mediobanca. Possibile anche lo stesso ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 marzo 2021) tramite Istituto Finanziario 2012. Quota presa lo scorso 23 febbraio. ROMA –l’1% tramite Istituto Finanziario 2012. La notizia, riportata dall’Ansa, è stata data dalla Consob durante gli aggiornamenti sulle partecipazioni rilevanti nelle società quotate. L’operazione è stata completata lo scorso 23 febbraio, ma l’ufficialità è stata data solamente successivamente. Come cambiaL’arrivo dicambia le quote dell’Istituto di. Leonardo Del Vecchio ha in mano il 13,2% ed è in attesa, dopo il via libera della Bce, di salire fino al 20%. Il numero uno di EssilorLuxottica vuole provare ad arrivare in alto in Generali e per farlo ha deciso di scommettere in. Possibile anche lo stesso ...

news_mondo_h24 : Mediobanca, Caltagirone acquista l’1 per cento - ilnida : RT @sole24ore: Caltagirone supera l’1% in Mediobanca. È solo un investimento finanziario? - RobRe62 : RT @sole24ore:Caltagirone supera l’1% in Mediobanca. È solo un investimento finanziario? - trilubiusgrow : RT @sole24ore: Caltagirone supera l’1% in Mediobanca. È solo un investimento finanziario? - sole24ore : Caltagirone supera l’1% in Mediobanca. È solo un investimento finanziario? -