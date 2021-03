Massimo Bernardini commenta con noi gli ascolti della prima serata di Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) I dati sono numeri freddi che meritano di essere analizzati, tenendo in considerazione molteplici aspetti che possono condizionare (in positivo o in negativo) un risultato. Tutto ciò vale anche per il Festival della Canzone italiana, evento epocale che – ogni anno – tiene incollati agli schermi milioni di italiani. E gli ascolti prima serata Sanremo 2021 meritano un approfondimento per due motivi: cercare di capire quale sia l’evoluzione mediatica degli italiani rispetto a un fenomeno in grado di unire (e dividere) e tentare ci comprendere gli effetti della pandemia sulla percezione dei telespettatori. Per dare un significato a questi numeri, abbiamo parlato con il giornalista Massimo Bernardini, autore televisivo e conduttore di Tv ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 marzo 2021) I dati sono numeri freddi che meritano di essere analizzati, tenendo in considerazione molteplici aspetti che possono condizionare (in positivo o in negativo) un risultato. Tutto ciò vale anche per il FestivalCanzone italiana, evento epocale che – ogni anno – tiene incollati agli schermi milioni di italiani. E glimeritano un approfondimento per due motivi: cercare di capire quale sia l’evoluzione mediatica degli italiani rispetto a un fenomeno in grado di unire (e dividere) e tentare ci comprendere gli effettipandemia sulla percezione dei telespettatori. Per dare un significato a questi numeri, abbiamo parlato con il giornalista, autore televisivo e conduttore di Tv ...

Ascolti prima serata Sanremo 2021, Massimo Bernardini | Giornalettismo

