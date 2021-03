Lillet | un raffinato brindisi francese per la Festa della donna

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 marzo 2021 -, ilaperitivoprodotto dall'omonina maison fondata nel 1872, sbarca in Italia in occasione. Realizzato in un piccolo villaggio ...

qn_giorno : @Lillet1872 , un raffinato brindisi francese per la #festadelladonna -

IL GIORNO

Milano, 3 marzo 2021 - Lillet, il raffinato aperitivo francese prodotto dall'omonina maison fondata nel 1872, sbarca in Italia in occasione della Festa della donna. Realizzato in un piccolo villaggio a sud di Bordeaux, un insieme di colore, aroma e sapori che rendono questo drink elegante e raffinato. Le cuvées di Lillet Blanc rimangono per più mesi in botti di rovere permettendo agli aromi di maturare e al loro sapore di svilupparsi.