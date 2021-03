Le lacrime di Fedez a Sanremo: "Emozione incredibile" (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Un'Emozione indescrivibile": con queste parole Fedez ha commentato la sua prima volta a Sanremo . Il cantante non è nuovo a grandi palcoscenici (ricordiamo il concerto evento a San Siro con il ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Un'indescrivibile": con queste paroleha commentato la sua prima volta a. Il cantante non è nuovo a grandi palcoscenici (ricordiamo il concerto evento a San Siro con il ...

SanremoRai : “La grande storia banale Prima prosciughiamo il mare Poi versiamo lacrime Per poterlo ricolmare” @francescacheeks e… - Corriere : Le lacrime di Fedez a fine esibizione, l’abbraccio con Michielin - GiorgioAntonel1 : RT @serebellardinel: #Amadeus emozionato e addolorato per #pandemia che conta quasi centomila morti, aggiunge che #Sanremo l’ha fatto con… - luisaloffredo28 : RT @serebellardinel: #Amadeus emozionato e addolorato per #pandemia che conta quasi centomila morti, aggiunge che #Sanremo l’ha fatto con… - drammagiocoso : Chiedo a Fedez e Francesca: perché avete voluto concludere il video di Chiamami Per Nome con un frame della Scala c… -