Istat migliora la stima sul quarto trimestre 2020: “Pil in calo dell’1,9%”. Crollati i consumi, in lieve aumento gli investimenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) L‘Istat ha rivisto lievemente al rialzo l’andamento del pil nel quarto trimestre 2020, quello che ha visto partire le nuove chiusure e restrizioni anti Covid. Stando ai dati più aggiornati il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dell’1,9% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% nei confronti del quarto trimestre del 2019. La stima precedente era di un calo del 2% in termini congiunturali e del 6,6% in termini tendenziali. La contrazione dell’economia, spiega l’Istat, è “effetto delle nuove misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria”. Il quarto trimestre del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) L‘ha rivistomente al rialzo l’andamento del pil nel, quello che ha visto partire le nuove chiusure e restrizioni anti Covid. Stando ai dati più aggiornati il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito,9% rispetto alprecedente e del 6,6% nei confronti deldel 2019. Laprecedente era di undel 2% in termini congiunturali e del 6,6% in termini tendenziali. La contrazione dell’economia, spiega l’, è “effetto delle nuove misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria”. Ildel ...

Istat migliora la stima sul quarto trimestre 2020: "Pil in calo dell'1,9%" Il Fatto Quotidiano

TONFO PIL La crescita dal 134,6% del 2019 è legata al calo del pil nel 2020 e alle misure per l’emergenza Covid. Il debito italiano ha raggiunto nel 2020 quota 2.569.258 milioni ed è pari al 155,6% del pil. In ...

