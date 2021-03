Ibrahimovic si prende la scena a Sanremo: i meme dal web sono esilaranti [FOTO] (Di mercoledì 3 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic in versione inedita. L’attaccante del Milan è stato un assoluto protagonista della prima puntata e sarà ancora ospite con l’obiettivo di migliorare anche nel mondo della televisione. Lo svedese si è fermato a causa di un infortunio e non potrà aiutare la squadra di Stefano Pioli nelle prossime sfide, si tratta di un’assenza pesantissima di un calciatore che è ancora in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico e della personalità. La vittoria contro la Roma è stata un sospiro di sollievo per il Milan che era reduce da due sconfitte consecutive, i rossoneri sono ancora in corsa per la vittoria dello scudetto. Ibrahimovic protagonista a Sanremo Zlatan Ibrahimovic si è messo in mostra anche nel mondo dello spettacolo, il suo ruolo a Sanremo ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Zlatanin versione inedita. L’attaccante del Milan è stato un assoluto protagonista della prima puntata e sarà ancora ospite con l’obiettivo di migliorare anche nel mondo della televisione. Lo svedese si è fermato a causa di un infortunio e non potrà aiutare la squadra di Stefano Pioli nelle prossime sfide, si tratta di un’assenza pesantissima di un calciatore che è ancora in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico e della personalità. La vittoria contro la Roma è stata un sospiro di sollievo per il Milan che era reduce da due sconfitte consecutive, i rossoneriancora in corsa per la vittoria dello scudetto.protagonista aZlatansi è messo in mostra anche nel mondo dello spettacolo, il suo ruolo aha ...

appostapernoi : Sperando in Elodie che prende per il culo Ibrahimovic questa sera - seiilmiocielo_ : ibrahimovic che ha fatto la statua tutta la sera che prende un voto più alto di matilda de angelis che ha presentat… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ibrahimovic si prende #Sanremo2021 e fa l’Ibra-Festival. Annalisa guida la prima classifica - Alessia900000 : No aspettate è uno scherzo vero? Cioè #MatildaDeAngelis che è stata spettacolare ed ha fatto di tutto prende meno d… - Gazzetta_it : #Ibrahimovic si prende #Sanremo2021 e fa l’Ibra-Festival. Annalisa guida la prima classifica -