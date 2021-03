Fratelli di silenzio. La storia di Antonio Magarotto di Alessandra Marras, Armando Delfini, Giuseppe Maggiore e Valerio Paolucci (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fratelli di silenzio. La storia di Antonio Magarotto di Alessandra Marras, Armando Delfini, Giuseppe Maggiore e Valerio Paolucci è una graphic novel che racconta l’intensa vita e i grandi traguardi di un uomo eccezionale, il cui valore è incommensurabile quando si viene a conoscenza del suo altruismo e della sua dedizione alle cause dei sordi. Antonio Magarotto oggi è ricordato come il “Papà dei sordi italiani” e per essere il fondatore dell’Ente Nazionale Sordi (ENS), ma è giusto conoscere anche il suo duro percorso fatto di piccoli ma costanti passi per affermare i diritti umani, civili e sociali delle persone sorde. È una vicenda ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 3 marzo 2021)di. Ladidiè una graphic novel che racconta l’intensa vita e i grandi traguardi di un uomo eccezionale, il cui valore è incommensurabile quando si viene a conoscenza del suo altruismo e della sua dedizione alle cause dei sordi.oggi è ricordato come il “Papà dei sordi italiani” e per essere il fondatore dell’Ente Nazionale Sordi (ENS), ma è giusto conoscere anche il suo duro percorso fatto di piccoli ma costanti passi per affermare i diritti umani, civili e sociali delle persone sorde. È una vicenda ...

Sevenpress : Fratelli di Silenzio, graphic novel biografica - Canieuest96 : RT @cecchinoalcuore: il silenzio di Giulia e Dayane> le cessate dei fratelli Z0rz1 - cecchinoalcuore : il silenzio di Giulia e Dayane> le cessate dei fratelli Z0rz1 - OltreleColonne : Il Treno onlus presenta la graphic novel “Fratelli di silenzio. La storia di Antonio Magarotto”… - musesicilia : @2icorbinosr Bella l'immagine del cane e del padrone quasi come fratelli, che si comprendono con uno sguardo, in silenzio. -