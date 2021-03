Elodie a Sanremo: dopo il successo di Andromeda torna in veste di co-conduttrice (Di mercoledì 3 marzo 2021) Elodie torna a Sanremo Stasera ci sarà Elodie a Sanremo ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston. Si esibirà da sola, dopo che una delle ballerine del suo corpo di ballo è risultata positiva al Covid. Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie è nata a Roma il 3 maggio 1990. Quando la vedi salire sul palco e cantare non puoi non notare una grinta fuori dal comune. Elodie ha qualcosa negli occhi che la rende forte e cazzuta, nonostante la statura minuta e la corporatura esile. Una ragazza la cui vita non è sempre stata facile Nata e cresciuta al Quartaccio, borgata a sud della capitale, sta facendo molto per i ragazzi del suo quartiere offrendo loro corsi di educazione digitale e STEM (scienza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)Stasera ci saràad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston. Si esibirà da sola,che una delle ballerine del suo corpo di ballo è risultata positiva al Covid.Di Patrizi, conosciuta semplicemente comeè nata a Roma il 3 maggio 1990. Quando la vedi salire sul palco e cantare non puoi non notare una grinta fuori dal comune.ha qualcosa negli occhi che la rende forte e cazzuta, nonostante la statura minuta e la corporatura esile. Una ragazza la cui vita non è sempre stata facile Nata e cresciuta al Quartaccio, borgata a sud della capitale, sta facendo molto per i ragazzi del suo quartiere offrendo loro corsi di educazione digitale e STEM (scienza, ...

rtl1025 : ?? #Elodie: 'Sono onorata, mai mi sarei immaginata di condividere il palco con grandi personalità della tv, ringrazi… - peppe_zk : RT @makakog: Tweet di apprezzamento per Elodie x Versace a Sanremo, in attesa di aggiornare con nuovi look: #Sanremo2021 - winxbitchivix : RT @makakog: Tweet di apprezzamento per Elodie x Versace a Sanremo, in attesa di aggiornare con nuovi look: #Sanremo2021 - makakog : Tweet di apprezzamento per Elodie x Versace a Sanremo, in attesa di aggiornare con nuovi look: #Sanremo2021 - monicadiamanti : RT @Agenzia_Ansa: #Sanremo2021, al via la seconda serata. Sul palco Amadeus e Fiorello. Si parte con le Nuove Proposte #ANSA -