Drenthe rivela | «Sergio Ramos copiava Ronaldo sulle punizioni ma poi…»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roystonalcuni retroscena del suo passato al Real Madrid da compagno di squadra die CristianoRoyston, attualmente al Racing Murcia, racconta il suo passato al Real Madrid a El Chiringuito TV. «, durante gli allenamenti, imitava il modo di calciare ledi Cristiano. Quando CR7 è arrivato a Madrid non lo ha più fatto. Cristianofaceva impressione: si allenava a un livello mai visto prima, era professionale, un vero esempio. Curava il corpo in modo maniacale». Leggi su Calcionews24.com

Intervistato da El Partidazo de Cope, l'ex Real Madrid ha scioccato tutti con una notizia sulla sua vita privata: "Ho sette figli con quattro donne diverse, ma adesso sono single. Ho qualche chilo di troppo? Devo riprendere pian piano, ma non sono ..."