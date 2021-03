Decaro (Anci): “Sindache sono 15%, numeri in aumento ma fare di più” (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Dal 1946 a oggi “di strada ne è stata fatta, ma tanta ancora ne resta da fare”. Ne è convinto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), Antonio Decaro, che oggi pomeriggio, intervenendo alla presentazione web del libro prodotto da Ali (Autonomie Locali Italiane) ‘Le Sindache d’Italia’ di Andrea Catizone e Michela Ponzani, presenta i numeri delle donne amministratrici italiane, in una fotografia che mostra toni ancora troppo cupi. Se infatti nelle prime elezioni amministrative a suffragio universale femminile dell’Italia repubblicana, le Sindache elette furono solo le dieci pioniere raccontate nel libro, oggi le prime cittadine sono 1.140. Un bel passo in avanti, certo, se non fosse che il numero a quattro cifre rappresenta solo il 15% del totale degli amministratori dei Comuni italiani. “Le donne vicesindaco sono il 28%– aggiunge Decaro- le presidenti di Consiglio comunale il 32%, le consiglieri comunali il 34% e le assessore comunali il 43%. Una percentuale più alta- osserva il primo cittadino pugliese- legata anche al fatto che c’è una norma che prevede all’interno delle giunte comunali un 40% almeno di donne”. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Dal 1946 a oggi “di strada ne è stata fatta, ma tanta ancora ne resta da fare”. Ne è convinto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), Antonio Decaro, che oggi pomeriggio, intervenendo alla presentazione web del libro prodotto da Ali (Autonomie Locali Italiane) ‘Le Sindache d’Italia’ di Andrea Catizone e Michela Ponzani, presenta i numeri delle donne amministratrici italiane, in una fotografia che mostra toni ancora troppo cupi. Se infatti nelle prime elezioni amministrative a suffragio universale femminile dell’Italia repubblicana, le Sindache elette furono solo le dieci pioniere raccontate nel libro, oggi le prime cittadine sono 1.140. Un bel passo in avanti, certo, se non fosse che il numero a quattro cifre rappresenta solo il 15% del totale degli amministratori dei Comuni italiani. “Le donne vicesindaco sono il 28%– aggiunge Decaro- le presidenti di Consiglio comunale il 32%, le consiglieri comunali il 34% e le assessore comunali il 43%. Una percentuale più alta- osserva il primo cittadino pugliese- legata anche al fatto che c’è una norma che prevede all’interno delle giunte comunali un 40% almeno di donne”.

