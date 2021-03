Dal Verme in pole per il Demanio. Una nomina controversa (Di mercoledì 3 marzo 2021) La questione è stata aperta una settimana fa. Ma non è stata ancora chiusa. È una settimana fa che - secondo quanto spiegano fonti di governo a Huffpost - dal ministero dell’Economia è partita una telefonata. Diretta ad Antonio Agostini, direttore dell’Agenzia del Demanio. Oggetto della telefonata: una sostituzione imminente. Agostini non è ancora arrivato a metà del suo mandato triennale (è stato nominato dal governo Conte il 27 gennaio 2020), ma il nuovo esecutivo sarebbe intenzionato a procedere con l’avvicendamento già nei prossimi giorni. In pole c’è Alessandra Dal Verme, già responsabile dell’Ispettorato generale per gli affari economici della Ragioneria generale dello Stato, poi sempre a via XX settembre, nelle strutture del Tesoro. La candidatura di Dal Verme al Demanio non è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) La questione è stata aperta una settimana fa. Ma non è stata ancora chiusa. È una settimana fa che - secondo quanto spiegano fonti di governo a Huffpost - dal ministero dell’Economia è partita una telefonata. Diretta ad Antonio Agostini, direttore dell’Agenzia del. Oggetto della telefonata: una sostituzione imminente. Agostini non è ancora arrivato a metà del suo mandato triennale (è statoto dal governo Conte il 27 gennaio 2020), ma il nuovo esecutivo sarebbe intenzionato a procedere con l’avvicendamento già nei prossimi giorni. Inc’è Alessandra Dal, già responsabile dell’Ispettorato generale per gli affari economici della Ragioneria generale dello Stato, poi sempre a via XX settembre, nelle strutture del Tesoro. La candidatura di Dalalnon è ...

HuffPostItalia : Dal Verme in pole per il Demanio. Una nomina controversa - fisco24_info : Governo, ipotesi Cdm domani: verso nomina nuovo capo Polizia: Rumors su sostituzione di Agostini al Demanio, in pol… - PLRomaCapitale : #Roma Via Luchino Dal Verme, possibili rallentamenti causa #incidente altezza via Guglielmo degli Ubertini - mircobaruffa : @Erminio71890018 @Pontifex_it Certo!Una mela k nel mucchio sembrava buona,nel tempo il verme k c'era in lei,l'ha co… - martabassof : RT @marianna_mus: @martabassof Pasticci'amo in via dal Verme, le riempie sul momento se ricordo bene ?? Tanti auguri Marta! -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Verme A Laigueglia vince l' olandese Mollema. In Croazia è primo Mareczko Alla fine quello azzeccato è stato quello dell' olandese che è stato avvantaggiato anche dal fatto ... "Il Trofeo Laigueglia " commenta un entusiasta Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia - ha ...

Governo: domani Cdm, verso nomina nuovo capo Polizia Al suo posto potrebbe arrivare Alessandra Dal Verme, attuale ispettore generale per gli affari economici del Mef. LE ULTIME NOTIZIE Flash Governo: domani Cdm, verso nomina nuovo capo Polizia 3 Marzo ...

Alessandro Cadario e Gennaro Cardaropoli in concerto Teatri Online Dal Verme in pole per il Demanio. Una nomina controversa In uscita l'attuale direttore Agostini. Ma sull'avvicendamento riflessione aperta nel Governo per questioni di incompatibilità ...

Governo, ipotesi Cdm domani: verso nomina nuovo capo Polizia Si va verso un Consiglio dei ministri nella mattinata di domani, verosimilmente alle 9. Nella riunione, non ancora convocata, fonti di governo spiegano all'Adnkronos che dovrebbe esserci la nomina del ...

Alla fine quello azzeccato è stato quello dell' olandese che è stato avvantaggiato anchefatto ... "Il Trofeo Laigueglia " commenta un entusiasta Roberto Sasso Del, sindaco di Laigueglia - ha ...Al suo posto potrebbe arrivare Alessandra, attuale ispettore generale per gli affari economici del Mef. LE ULTIME NOTIZIE Flash Governo: domani Cdm, verso nomina nuovo capo Polizia 3 Marzo ...In uscita l'attuale direttore Agostini. Ma sull'avvicendamento riflessione aperta nel Governo per questioni di incompatibilità ...Si va verso un Consiglio dei ministri nella mattinata di domani, verosimilmente alle 9. Nella riunione, non ancora convocata, fonti di governo spiegano all'Adnkronos che dovrebbe esserci la nomina del ...