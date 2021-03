Dal meccanico al macellaio | basta con i pezzi di gente “normale e comune” che santifica Draghi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Marioè entrato nella scena politica italiana da un mese, ha parlato in pubblico tre o quattro volte, ma di lui sappiamo già tutto. E non è certo grazie all’addetta stampa che lo segue dai tempi della Banca d’Italia, Paola Ansuini: la nuova responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi ha fatto capire dal primo momento che la comunicazione del premier sarebbe stata a tutti gli effetti istituzionale e lontana dalle “veline whatsapp” dell’era Casalino-Conte. Persino ieri, alla conferenza stampa sul nuovo Dpcm – momento attesissimo dell’era giallo-rossa attorno a cui Conte ha costruito gran parte del suo consenso recente – il premier non è intervenuto: ha lasciato parlare Gelmini e Speranza. È attraverso l’immaginario fantastico dipinto dalle sue “vere” persone di fiducia che conosciamo: sono il suo barista, il suo ...

vanessagray5 : @sminchionauta Le uniche soluzioni le trovi dal meccanico o in concessionaria. - LetiziaFirenze : Colpito dal braccio meccanico di un camion, muore a 51 anni mentre fa jogging - Luccaindiretta - rep_firenze : Pontassieve (Firenze): runner di 51 anni muore colpito dal braccio meccanico di una falciatrice [di Luca Serranò] [… - yoongocciolo : raga mia madre era dal meccanico col tizio che ci ha tamponato e lui è scappato ma dove sono finita in che serie tv - rep_firenze : Pontassieve (Firenze): runner di 51 anni muore colpito dal braccio meccanico di una gru [di Luca Serranò] [aggiorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal meccanico

La Repubblica Firenze.it

Il bracciodi una falciatrice che viaggiava su un camion si è improvvisamente abbassato e ha colpito un runner che correva lungo la variante 67 tra Rufina e Firenze, nel comune di Pontassieve. E' ...Lui e l'ex marito della vittima - il53enne faentino Claudio Nanni - si conoscevano da tempo condividendo la passione per le moto. Barbieri era uscitocarcere il 10 agosto scorso dopo l'...All’Università di Trento per la prima volta è stata misurata in laboratorio la capacità dei soffioni immersi in acqua di immagazzinare aria A primavera coprirà i prati con il giallo oro del suo fiore ...Nella notte fermati l'ex marito della donna uccisa e, a Rubiera, un conoscente di quest'ultimo: è sospettato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio ...