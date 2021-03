Cremonesi | Io candidato centrodestra? A disposizione per programma

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – “Non credo che le forze politiche romane abbiano molto a cuore il tema di Roma. Siamo noi professionisti ed imprenditori che dobbiamo avere uno slancio e metterci in gioco. Per Roma serve una squadra forte e competente.” “Ioper il? Non ci si autocandida e bisogna avere un vasto consenso delle forze politiche per farlo. Ma la citta’ ha bisogno dei migliori. Io sono a completasoprattutto per approfondire undi rilancio”. Cosi’ il presidente dell’associazione ‘Il Timone’, Giancarlo, nel corso di un webinar organizzato questa mattina sul futuro di Roma. “Il fatto che i due schieramenti piu’ importanti non abbiano ancora indicato i candidati, le squadre e i programmi e’ molto grave- ha aggiunto- Servirebbero anche punti condivisi nei vari ...