Covid, Salvini: “Aiutare Speranza? Sto cercando vaccini” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Informare la gente per tempo, affinché si possa organizzare”. Così Matteo Salvini, entrando alla Camera, risponde a chi gli sottolinea che anche con il governo Draghi si è fatto ricorso allo strumento del Dpcm, sottolineando come ci sia stato un anticipo maggiore per render note le misure anti Covid. Poi sul tema dei vaccini spiega: “Avevo detto che avrei aiutato Speranza? Sì, sto cercando i vaccini”. Partecipando a una conferenza stampa al Senato sul tema dell’autolesionismo, il leader della Lega dice: “Abbiamo chiesto e riottenuto il ritorno dell’educazione civica: ora serve anche un’ora di educazione social sin dalla prima elementare, la rete è una grande risorsa ma nasconde tante insidie”. E lancia un allarme: “L’età di primo consumo di sostanze stupefacenti s’è abbassato a 12 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Informare la gente per tempo, affinché si possa organizzare”. Così Matteo, entrando alla Camera, risponde a chi gli sottolinea che anche con il governo Draghi si è fatto ricorso allo strumento del Dpcm, sottolineando come ci sia stato un anticipo maggiore per render note le misure anti. Poi sul tema deispiega: “Avevo detto che avrei aiutato? Sì, sto”. Partecipando a una conferenza stampa al Senato sul tema dell’autolesionismo, il leader della Lega dice: “Abbiamo chiesto e riottenuto il ritorno dell’educazione civica: ora serve anche un’ora di educazione social sin dalla prima elementare, la rete è una grande risorsa ma nasconde tante insidie”. E lancia un allarme: “L’età di primo consumo di sostanze stupefacenti s’è abbassato a 12 ...

matteosalvinimi : #Salvini: Dal 1° gennaio a fine febbraio 2019 quando ero al ministero dell'Interno c'erano stati 262 sbarchi, ora n… - ilriformista : Comandante logistico dell'Esercito, succede ad #Arcuri. Plaudono alla nomina #Salvini, #Renzi e #Tajani #Figliuolo… - NicolaPorro : ?? La sfuriata di #Salvini a #Speranza, le riaperture dei #cinema (!) e i dubbi del Daily Mail sul computo dei morti… - damianatua : RT @giure99: Miracolo! Mi allontano due giorni dai giornali e che scopro? Trovato l’antidoto al coronavirus (COVID-79): il Festival di Sanr… - primaopoitorna : RT @M5SGiorgio: Ora il #CazzaroVerde #Salvini si improvvisa non solo biologo, ma anche biochimico! Come se, per produrre un vaccino, si sch… -