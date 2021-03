Calciomercato Inter – Icardi è pronto a tornare in Italia: le ultime (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il futuro di Icardi dovrebbe essere di nuovo in Serie A. L'attaccante ex Inter nel prossimo Calciomercato potrebbe clamorosamente passare alla Juventus. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il futuro didovrebbe essere di nuovo in Serie A. L'attaccante exnel prossimopotrebbe clamorosamente passare alla Juventus. Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Calciomercato #Inter - #Icardi è pronto a tornare in #Italia: le ultime - Daniele20052013 : Damsgaard glissa: 'Futuro alla Samp? Non si sa mai…'. Inter, idee chiare e strategia pronta - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: ????? Milan-Icardi, arrivano importanti conferme che darebbero la trattativa avviata. Come anticipato questa mattina in es… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, #Pirlo: '#DeLigt non sembra grave. Distanza dall'#Inter? Loro collaudati, noi noi. Ma ci saremo, fino alla fine' http… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Damsgaard glissa: ‘Futuro alla #Samp? Non si sa mai…’. #Inter, idee chiare e strategia pronta -