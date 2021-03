"Bisogna vaccinare": secondo Bertolaso è l'unico modo per andare avanti (Di mercoledì 3 marzo 2021) "l'Italia si avvicina alla zona rossa": così Bertolaso commenta la situazione attuale, e chiede di andare avanti col vaccino Covid, Bertolaso: “Italia si avvicina a zona rossa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) "l'Italia si avvicina alla zona rossa": cosìcommenta la situazione attuale, e chiede dicol vaccino Covid,: “Italia si avvicina a zona rossa” su Notizie.it.

Niandra_LaDes69 : RT @valy_s: @ladyonorato Eh ma dipende da #LoScienziato: Per #Viola bisogna vaccinare comunque e con entrambe le dosi. Per #Sileri e CTS si… - normalatosca : @lasorelladiKarl Io sono in Lombardia devo essere vaccinata dopo gli ottantenni ma non si sa e non si capisce nulla… - ellellevercillo : @effe1312 @AzzolinaLucia Vaccinare comparto scuola, provvedere alle strutture adeguate ed aerazione. Com'è possibil… - viadellala14g : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Bertolaso: tutta Italia, tranne la Sardegna, a lunghi passi verso la zona rossa. Bisogna vaccinare, si può fa… - domenicabestial : RT @gladiatoremassi: La #moratti insieme a #fontana stanno distruggendo la credibilità dell'Italia, e della #Lombardia. Ancora non hanno ca… -