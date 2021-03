Bce: intervento anti pandemia cala a 16,9 miliardi di euro (Di mercoledì 3 marzo 2021) La dotazione complessiva del programma – compresa la ricarica di dicembre – ammonta a 1.850 miliardi di euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 marzo 2021) La dotazione complessiva del programma – compresa la ricarica di dicembre – ammonta a 1.850diL'articolo proviene da Firenze Post.

yy01329 : La BCE rassicura famiglie e imprese: A cura di Ferruccio Bovio. La presidente della Banca Centrale Europea, Christi… - giornaleradiofm : La BCE rassicura famiglie e imprese: A cura di Ferruccio Bovio. La presidente della Banca Centrale Europea, Christi… - TonTon98796526 : RT @TCommodity: Vedete? Non appena i tassi interesse iniziano a salire per riportarsi in linea con le attese inflazionistiche, le banche ce… - TCommodity : Vedete? Non appena i tassi interesse iniziano a salire per riportarsi in linea con le attese inflazionistiche, le b… - AlbertoAndreaz1 : @attca @arrow_michelle In realtà l'avanzo primario è in positivo dal 92, questo vuol dire che ciò chi si paga in ta… -