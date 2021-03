Aston Martin, svelata la monoposto di Vettel e Stroll (Di mercoledì 3 marzo 2021) Torna il volto britannico dell’Aston Martin in Formula 1. Le prime foto della AMR21 e le dichiarazioni di Sebastian Vettel: “Son qui per vincere” L’Aston Martin tornerà a sfrecciare sulle piste della Formula 1. La scuderia britannica ripartirà da Sebastian Vettel, che farà coppia con Lance Stroll. La AMR21 si presenta con un verde metallico, quasi simile alla vecchia Mercedes, magari potrà essere di buon auspicio. Il mondiale inizierà il prossimo 28 marzo in Bahrain, mentre le prime prove in pista ci saranno domani, giovedì 4 marzo. Vettel sarà al volante della nuova macchina a Silverstone per filming day. Twitter Formula 1Le dichiarazioni di Sebastian Vettel “Sia io che il team siamo molto ambiziosi, sappiamo dove vogliamo ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Torna il volto britannico dell’in Formula 1. Le prime foto della AMR21 e le dichiarazioni di Sebastian: “Son qui per vincere” L’tornerà a sfrecciare sulle piste della Formula 1. La scuderia britannica ripartirà da Sebastian, che farà coppia con Lance. La AMR21 si presenta con un verde metallico, quasi simile alla vecchia Mercedes, magari potrà essere di buon auspicio. Il mondiale inizierà il prossimo 28 marzo in Bahrain, mentre le prime prove in pista ci saranno domani, giovedì 4 marzo.sarà al volante della nuova macchina a Silverstone per filming day. Twitter Formula 1Le dichiarazioni di Sebastian“Sia io che il team siamo molto ambiziosi, sappiamo dove vogliamo ...

