Arnica: il testo completo della canzone di Gio Evan in gara al Festival di Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Giovanni Evani Giancaspro, in arte Gio Evan, parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo con Arnica, un brano che è un rimando alle innumerevoli esperienze che hanno segnato la vita dell’artista pugliese. Il significato e il testo della canzone in gara al Festival di Sanremo 2021. Gio Evan per la prima volta al Festival di Sanremo Parlando di Arnica, Gio Evan la descrive come una canzone nata quasi per caso: “É un brano che è letteralmente accaduto, non era pianificato, così come la partecipazione al Festival. Io non ho mai ambito a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Giovannii Giancaspro, in arte Gio, parteciperà per la prima volta aldicon, un brano che è un rimando alle innumerevoli esperienze che hanno segnato la vita dell’artista pugliese. Il significato e ilinaldi. Gioper la prima volta aldiParlando di, Giola descrive come unanata quasi per caso: “É un brano che è letteralmente accaduto, non era pianificato, così come la partecipazione al. Io non ho mai ambito a ...

marcoda1975 : Sanremo 2021, Gio Evan: “Chi si chiede ‘chi cazzo è questo?’, non si deve vantare” - iusdatumsceleri : Probabile testo dell'inedito 'ARNICA' di Gio Evan: E tu mi tenevi al caldo come l'arnica crema sulla mia schie… - zazoomblog : Sanremo 2021: Gio Evan in gara con Arnica (testo e video) - #Sanremo #2021: #Arnica #(testo #video) - cr_afiki : Se dovessi affidare un colore al testo di #gioevan, sceglierei il giallo dell'arnica e il giallo dell'energia posit… - periodicodaily : Arnica di Gio Evan: il testo della canzone di Sanremo 2021 #Arnica #GioEvan #Sanremo2021 -