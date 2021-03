"Volevate essere me, non ci siete riusciti". Tommaso Zorzi brutale (in tacchi a spillo) dopo il trionfo: cala il gelo | Video (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi non smette di stupire. dopo aver incassato la vittoria del Grande Fratello Vip più lungo di tutti i tempi, l'influencer milanese si è fiondato con amici e concorrenti del programma di Canale 5 a festeggiare. In albergo Zorzi ha sfoggiato un look da togliere il fiato: t-shirt verde militare, pantaloni cachi e i suoi immancabili tacchi vertiginosi rossi. Nei Video rilanciati sul web e sui social, Tommaso si lascia andare ad un discorso di fine percorso. "Amore io ho vinto non serve il discorso", ha prontamente risposto Tommaso, aggiungendo poi che "il discorso è che Volevate essere me, ma non ce l'avete fatta. Grazie mille". La reazione degli altri ex gieffini non si è fatta attendere: tutti sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021)non smette di stupire.aver incassato la vittoria del Grande Fratello Vip più lungo di tutti i tempi, l'influencer milanese si è fiondato con amici e concorrenti del programma di Canale 5 a festeggiare. In albergoha sfoggiato un look da togliere il fiato: t-shirt verde militare, pantaloni cachi e i suoi immancabilivertiginosi rossi. Neirilanciati sul web e sui social,si lascia andare ad un discorso di fine percorso. "Amore io ho vinto non serve il discorso", ha prontamente risposto, aggiungendo poi che "il discorso è cheme, ma non ce l'avete fatta. Grazie mille". La reazione degli altri ex gieffini non si è fatta attendere: tutti sono ...

