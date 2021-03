Uomini e Donne 2 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 2 marzo 2021) oggi, martedì 2 marzo, Uomini e Donne si arricchirà di nuovi colpi di scena. Nella puntata di ieri la protagonista assoluta è stata Samantha, la nuova tronista. La ragazza ha commentato le esterne con i corteggiatori Ugo e Michael. Con il primo l’uscita è andata bene: i due si sono divertiti, passando una giornata in allegria. Un po’ più pesante è stata invece l’esterna con Michael: il ragazzo ha infatti raccontato a Samantha dei suoi problemi personali. Una scelta apprezzata dalla tronista, che non ha avvertito però in lui la leggerezza di cui aveva bisogno nella prima uscita. Nella puntata di oggi il protagonista dovrebbe essere invece il Trono Over. E in particolare Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. L’appuntamento odierno dovrebbe infatti ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021), martedì 2si arricchirà di nuovi colpi di scena. Nella puntata di ieri la protagonista assoluta è stata Samantha, la nuova tronista. La ragazza ha commentato le esterne con i corteggiatori Ugo e Michael. Con il primo l’uscita è andata bene: i due si sono divertiti, passando una giornata in allegria. Un po’ più pesante è stata invece l’esterna con Michael: il ragazzo ha infatti raccontato a Samantha dei suoi problemi personali. Una scelta apprezzata dalla tronista, che non ha avvertito però in lui la leggerezza di cui aveva bisogno nella prima uscita. Nella puntata diil protagonista dovrebbe essere invece il. E in particolare Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. L’appuntamento odierno dovrebbe infatti ...

