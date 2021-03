Twitter si è messo a combattere la disinformazione sui vaccini contro Covid-19 (Di martedì 2 marzo 2021) Le nuove label approvate dal social network (immagine: Twitter)Twitter ha annunciato che inizierà a etichettare i tweet che condividono disinformazione sui vaccini anti Covid-19. Come già accaduto in altri campi, anche in questo caso il social network includerà un’etichetta sotto il tweet in questione, comprensiva di un link a informazioni verificate provenienti da fonti ufficiali come i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie o l’Organizzazione mondiale della sanità. Twitter ha però inserito una novità per scoraggiare ulteriormente la diffusione di notizie false o fuorvianti: un utente potrà essere richiamato al massimo 5 volte; al quinto strike Twitter deciderà se bloccare o sospendere permanentemente l’account del trasgressore. Le ... Leggi su wired (Di martedì 2 marzo 2021) Le nuove label approvate dal social network (immagine:ha annunciato che inizierà a etichettare i tweet che condividonosuianti-19. Come già accaduto in altri campi, anche in questo caso il social network includerà un’etichetta sotto il tweet in questione, comprensiva di un link a informazioni verificate provenienti da fonti ufficiali come i Centri per illlo e la prevenzione delle malattie o l’Organizzazione mondiale della sanità.ha però inserito una novità per scoraggiare ulteriormente la diffusione di notizie false o fuorvianti: un utente potrà essere richiamato al massimo 5 volte; al quinto strikedeciderà se bloccare o sospendere permanentemente l’account del trasgressore. Le ...

