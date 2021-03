Tutto quello che sappiamo sugli Oscar 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Gli Oscar avrebbero dovuto tenersi a febbraio, nello spazio poi occupato dai Golden Globes, ma la necessità di riorganizzare la cerimonia per permettere alla major di recuperare parte del tempo sottratto loro dal Coronavirus ha prodotto un ritardo considerevole. Gli Academy Awards, rinviati per la quarta volta nella storia, si terranno in primavera, il 25 aprile prossimo, secondo modalità non ancora chiare. La giuria degli Oscar ha spiegato di non voler rinunciare ad una cerimonia in presenza. Decisione, questa, che potrebbe tradursi in una molteplicità di location e dirette. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Gli Oscar avrebbero dovuto tenersi a febbraio, nello spazio poi occupato dai Golden Globes, ma la necessità di riorganizzare la cerimonia per permettere alla major di recuperare parte del tempo sottratto loro dal Coronavirus ha prodotto un ritardo considerevole. Gli Academy Awards, rinviati per la quarta volta nella storia, si terranno in primavera, il 25 aprile prossimo, secondo modalità non ancora chiare. La giuria degli Oscar ha spiegato di non voler rinunciare ad una cerimonia in presenza. Decisione, questa, che potrebbe tradursi in una molteplicità di location e dirette.

