Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello Vip La classifica finale

(Di martedì 2 marzo 2021)Vip:Oggi si tiene, in diretta su Canale 5, ladelVip. C’èemozione eattesa per conoscere il vincitore di questa quinta edizione del reality show. Uno tra Dayane Mello,, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli si aggiudicherà la vittoria. L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - fanpage : Tommaso Zorzi è il vincitore del #gfvip 2021 - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5' incorona Tommaso Zorzi: è lui il 'vippone' più amato #grandefratellovip5… - trashonline2 : RT @trash_italiano: Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - soulsjster : RT @lucechentra: Quindi il GF di Tommaso Zorzi l'ha vinto davvero Tommaso Zorzi. CHAPEAU #TZVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Durante la finalissima del Grande Fratello Vip, Zelletta perde il televoto conma finalmente può ritrovare il suo amore che in passato aveva addirittura diffidato il programma dal ...Grande Fratello Vip , la finale in diretta. Tutto pronto per l'atto finale del reality di Canale 5., Dayane Mello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta si giocano tutto stasera, solo uno di loro porterà a casa il montepremi finale dopo 5 mesi e mezzo passati nella ...Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Battuto al televoto finale Pierpaolo Pretelli. Terza Stefania Orlando, mentre Dayane Mello chiude - un po' ...Tutto quello che è accaduto nel corso dell'ultima puntata di questa lunghissima edizione della versione Vip del reality condotto da Alfonso Signorini tra sorprese, lacrime e un ultimo televoto flash c ...