Taylor Swift contro Netflix per una battuta sessista in «Ginny & Georgia» (Di martedì 2 marzo 2021) Taylor Swift non ha aspettato, in silenzio che le rimostranze venissero sollevate altrove, su Twitter. «Ehi Ginny & Georgia, il 2010 ha chiamato, vuole indietro le sue sciatte e profondamente sessiste battute», ha scritto su Twitter la popstar, pubblicando un’immagine testuale, dove lo scambio di opinioni tra le protagoniste dell’ultima serie Netflix è scritto nero su bianco. https://twitter.com/taylorswift13/status/1366401657685245955 Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Taylor Swift non ha aspettato, in silenzio che le rimostranze venissero sollevate altrove, su Twitter. «Ehi Ginny & Georgia, il 2010 ha chiamato, vuole indietro le sue sciatte e profondamente sessiste battute», ha scritto su Twitter la popstar, pubblicando un’immagine testuale, dove lo scambio di opinioni tra le protagoniste dell’ultima serie Netflix è scritto nero su bianco. https://twitter.com/taylorswift13/status/1366401657685245955

