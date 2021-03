Solvay crea il ramo “soda” | la divisione provoca allarme

(Di martedì 2 marzo 2021) A Rosignano, sede di uno degli stabilimenti, si prende tempo per valutare. Gli ambientalisti accusano la multinazionale: «Vuole scaricare le bonifiche»

iltirreno : ?? Solvay, fa discutere la separazione del business della soda ?? di Anna Cecchini -

Ultime Notizie dalla rete : Solvay crea

Il Tirreno

Del resto credo che ogni artista ambisca a questo quandoqualcosa. Personalmente quando scrivo ... Il RedWall di Nik a Rosignanoe Il Red Room di Giovanni sono da molto tempo i miei studi di ...... ricordando "le violazioni della direttiva 2000/60/CE da parte delladi Rosignano" e ... "La mancanza di regole precise per la rendicontazione societaria in materia ambientaleoltre il danno ...A Rosignano, sede di uno degli stabilimenti, si prende tempo per valutare Gli ambientalisti accusano la multinazionale: «Vuole scaricare le bonifiche» ...Grottaglie, nasce il laboratorio di ricerca Leonardo-Solvay. Bruno (Pd): "Ora però creare un collegamento con le nostre Università” ...