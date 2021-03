Satelliti e intelligence Così l’Iran colpì la base Usa in Iraq dopo la morte di Soleimani

Leggi su formiche

(Di martedì 2 marzo 2021) Per colpire laamericana di al-Asad, in, le forze missilistiche di Teheran hanno acquistato a gennaio 2020 immagini satellitari sul mercato commerciale. Eppure, proprio questo ha dato modo alle truppe Usa di evacuare al momento giusto, evitandoperdite umane. Lo rivela “60 Minutes”, in uno speciale dedicato all’attacco iraniano. L’ATTACCO I fatti risalgono alla notte tra il 7 e l’8 gennaio dello scorso anno, a quattro giorni dal raid su Baghdad che aveva ucciso il leader iraniano Qassem. Teheran, come annunciato, fece scattare la sua “vendetta feroce”, con il lancio in pochi minuti, da tre diverse basi, di quindici missili balistici a corto raggio, probabilmente i Fateh-313, in servizio dal 2015 ma con impieghi minori rispetto ai più usati Qiam. Uno colpi ladi Erbil, nel ...