Sanremo 2021 oggi: cantanti e ospiti del 2 marzo, orari, programma, conduttrici (Di martedì 2 marzo 2021) L'attesa è finita. Finalmente questa sera alle 20.30 su Rai 1 il Festival di Sanremo partirà nonostante tutte le difficoltà organizzative legate alla pandemia. Sarà un Festival della rinascita così come detto da Amadeus, che presenterà per il secondo anno consecutivo la gara sanremese. In questa prima serata si esibiranno 13 dei 26 Big in gara quest'anno e, ad esprimere la propria preferenza, sarà soltanto la giuria demoscopica. Questi i big in gara oggi: Aiello, OraArisa, Potevi fare di piùAnnalisa, DieciColapasce & Dimartino, Musica leggerissimaComa Cose, Fiamme negli occhiFasma, ParlamiFrancesca Michielin & Fedez, Chiamami per nomeFrancesco Renga, Quando trovo teGhemon, Momento perfettoIrama, La genesi del tuo coloreMadame, VoceManeskin, Zitti e buoniMax Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band, Il farmacista

