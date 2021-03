Sanremo 2021: Måneskin, tutto quello che (forse) non sapete (Di martedì 2 marzo 2021) È da quando sono arrivati secondi a X Factor quattro anni fa che ai Måneskin è stato chiesto se sarebbero mai andati a Sanremo. Dopo anni di sorrisi stiracchiati e di sperimentazioni sempre più ardite che hanno portato il gruppo composto da Damiano, Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista) a reinventarsi senza paura di perdere la propria essenza rock, alla fine il sì è arrivato: i Måneskin parteciperanno al Festival di Sanremo e lo faranno a modo loro, portando sul palco il proprio mondo e un messaggio a tratti incendiario. Zitti e buoni è, infatti, una canzone che esprime, attraverso i riff di chitarra e i giri di basso fuori controllo, la rabbia di una generazione (la loro, la nostra) costretta al silenzio dai propri padri, un’autocrazia che cerca di spegnere le voci scomode e di acquattarsi nelle certezze trascinate dalla corrente del vecchio: cosa che i Måneskin, da quando hanno iniziato la loro carriera, non hanno mai fatto. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) È da quando sono arrivati secondi a X Factor quattro anni fa che ai Måneskin è stato chiesto se sarebbero mai andati a Sanremo. Dopo anni di sorrisi stiracchiati e di sperimentazioni sempre più ardite che hanno portato il gruppo composto da Damiano, Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista) a reinventarsi senza paura di perdere la propria essenza rock, alla fine il sì è arrivato: i Måneskin parteciperanno al Festival di Sanremo e lo faranno a modo loro, portando sul palco il proprio mondo e un messaggio a tratti incendiario. Zitti e buoni è, infatti, una canzone che esprime, attraverso i riff di chitarra e i giri di basso fuori controllo, la rabbia di una generazione (la loro, la nostra) costretta al silenzio dai propri padri, un’autocrazia che cerca di spegnere le voci scomode e di acquattarsi nelle certezze trascinate dalla corrente del vecchio: cosa che i Måneskin, da quando hanno iniziato la loro carriera, non hanno mai fatto.

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - Primaonline : Festival di Sanremo: cinque ore di show ('ma senza trucco per fare ascolti), i primi 13 big e le nuove proposte, Ib… - Tony15989300 : @Violetta_2021 Magari farlo in uno Studio RAI, ma non in un TEATRO, che sono tutti CHIUSI PER LA PANDEMIA, MA UN TE… -