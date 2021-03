Sanremo 2021, Madame è la più giovane in gara: “Voce è una preghiera per me stessa” (Di martedì 2 marzo 2021) Madame debutta al Festival di Sanremo 2021 come la più giovane in gara tra i Campioni in gara. Il brano – scritto dall’artista e composto sia da lei che dai produttori Dardust ed Estremo- anticipa l’album d’esordio “Madame” in uscita il 19 marzo. “Voce è una canzone sulla ricerca dell’identità. È un invito a trovare la propria Voce nel casino che ci circonda. È una preghiera, anche a me stessa”, spiega Madame. Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciannove anni ha già conquistato quattro dischi d’oro (“Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”), uno di platino (“L’anima” con Marracash) e duettato in featuring con Marracash, Negramaro e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021)debutta al Festival dicome la piùintra i Campioni in. Il brano – scritto dall’artista e composto sia da lei che dai produttori Dardust ed Estremo- anticipa l’album d’esordio “” in uscita il 19 marzo. “è una canzone sulla ricerca dell’identità. È un invito a trovare la proprianel casino che ci circonda. È una, anche a me”, spiegaè il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciannove anni ha già conquistato quattro dischi d’oro (“Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”), uno di platino (“L’anima” con Marracash) e duettato in featuring con Marracash, Negramaro e ...

