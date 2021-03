Sanremo 2021 | Fiorello si collega con l' ologramma di Vincenzo Mollica dal balconcino

Il primo Sanremo senza Vincenzo Mollica? Niente affatto. Fiorello si è collegato con il Tg1, direttamente dal "balconcino" di Mollica a Sanremo, in compagnia dell'ologramma del celebre giornalista Rai. «Guarda, posso passarti attraverso», scherza lo showman. «Fai di me ciò che vuoi», risponde l'ironico Mollica.

Leggi su ilmessaggero Il primo Sanremo senza Vincenzo Mollica? Niente affatto. Fiorello si è collegato con il Tg1, direttamente dal "balconcino" di Mollica a Sanremo, in compagnia dell'ologramma del celebre giornalista Rai. «Guarda, posso passarti attraverso», scherza lo showman. «Fai di me ciò che vuoi», risponde l'ironico Mollica.

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - Danids99 : @Nicolad00809980 @sanremorai2021 @Sanremo_2021 Per me è la cipolla - SusyMely1 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #Irama positivo al suo posto #Noemi stasera a #Sanremo 2021 - -