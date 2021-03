Roma | gli “imbratta” il furgone con la bomboletta spray ma lui non se la prende | «Non lo denuncerò»

(Di martedì 2 marzo 2021) Un ‘amore’ per i graffiti che lo ha portato a violare il coprifuoco. Così un 17enneno, con tanto di bombolette di vernice, è stato sorpreso la scorsa notte dai Carabinieri della Stazione diCasalbertone mentre stava disegnando su unparcheggiato in strada. Quando il giovane si è accorto dei militari ha tentato la fuga, ma è stato fermato e identificato. Il writer ha scampato la denuncia perché il proprietario del, divertito, non ha sporto querela, ma il 17enne non ha potuto evitare la contravvenzione per aver violato l’attuale obbligo di permanenza in abitazione, dalle 22.00 alle 05.00. Il minore è poi stato affidato al padre. su Il Corriere della Città.

carmelitadurso : Ieri sera si è aggiunto anche il partitone Roma-Milan ma voi ci avete regalato gli amati picchi del 20% di share e… - Corriere : Addio a Claudio Coccoluto, aveva 59 anni. Gli amici: «Se ne va il maestro dei dj» - Corriere : Addio a Claudio Coccoluto, aveva 59 anni. Gli amici: «Se ne va il maestro dei dj» - AmnestyPiemonte : SALVIAMO AHMADREZA DJALALI DALLA PENA DI MORTE #SaveAhmadreza Gli appuntamenti di oggi, martedì 2 marzo 2021: Roma:… - pccpla : RT @Corriere: Addio a Claudio Coccoluto, aveva 59 anni. Gli amici: «Se ne va il maestro dei dj» -

Ultime Notizie dalla rete : Roma gli

Il Messaggero

... i dirigenti sono lavoratori come tuttialtri e quindi il blocco dei licenziamenti deve valere anche per loro. A stabilirlo è una ordinanza del Tribunale diche non mancherà di far discutere:...L'industria puo' somministrare vaccini a 12 mln di persone (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -, - La societa' italiana invecchia rapidamente; per molto tempo l'immigrazione ha costituito un ......Un incidente è accaduto in zona Collina Fleming, a Roma, con una minicar che ha investito una bambina di tre anni. La vicenda si è verificata in via Civitella D’Agliano. La piccola è stata investita i ...Sanremo 2021 Ibrahimovic: infortunio "provvidenziale" in Roma-Milan, altrimenti doveva fare avanti e indietro. Sanremo 2021 Ibrahimovic.