Potenza, “picchiava figliastro con il guinzaglio e lei chiudeva la figlia in camera senza cibo e acqua”: in manette una coppia di Venosa (Di martedì 2 marzo 2021) Un uomo e una donna di Venosa sono stati arrestati con l’accusa di violenza nei confronti di minori. Secondo le indagini condotte dai carabinieri di Potenza, la coppia ha più volte punito i figli della donna, di 9 e 6 anni, con metodi cruenti. Le due vittime, figli che la donna 25enne aveva avuto in una relazione precedente, stando all’inchiesta della procura guidata da Francesco Curcio, sono state state percosse più volte nel corso dell’ultimo anno sia da parte della mamma che del patrigno. L’uomo in diverse occasioni, sostengono gli inquirenti, ha picchiato il figliastro, anche per motivi banali, con un guinzaglio per cani. La donna invece avrebbe sferrato un pugno al viso della figlia, provocandole la tumefazione dell’occhio. Entrambi gli indagati – sempre secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Un uomo e una donna disono stati arrestati con l’accusa di violenza nei confronti di minori. Secondo le indagini condotte dai carabinieri di, laha più volte punito i figli della donna, di 9 e 6 anni, con metodi cruenti. Le due vittime, figli che la donna 25enne aveva avuto in una relazione precedente, stando all’inchiesta della procura guidata da Francesco Curcio, sono state state percosse più volte nel corso dell’ultimo anno sia da parte della mamma che del patrigno. L’uomo in diverse occasioni, sostengono gli inquirenti, ha picchiato il, anche per motivi banali, con unper cani. La donna invece avrebbe sferrato un pugno al viso della, provocandole la tumefazione dell’occhio. Entrambi gli indagati – sempre secondo ...

