Pomezia, ancora una vittima per Coronavirus: morto un 68enne (Di martedì 2 marzo 2021) Coronavirus Pomezia, ancora una vittima in città. Pervenuta la notizia della scomparsa di un concittadino di 68 anni: “L’Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici del nostro concittadino scomparso”. Da inizio pandemia sono 24 le morti per Covid nel Comune di Pomezia. Leggi anche: Coronavirus, crescono i contagi nel Lazio: 1.188 nuovi casi. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl Riguardo ai contagi, salgono a 334 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 20 ricoverati presso strutture ospedaliere e 314 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 2.192. Sono 12 le persone poste in isolamento domiciliare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021)unain città. Pervenuta la notizia della scomparsa di un concittadino di 68 anni: “L’Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici del nostro concittadino scomparso”. Da inizio pandemia sono 24 le morti per Covid nel Comune di. Leggi anche:, crescono i contagi nel Lazio: 1.188 nuovi casi. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl Riguardo ai contagi, salgono a 334 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di, di cui 20 ricoverati presso strutture ospedaliere e 314 in isolamento domiciliare. Salgonoi guariti, che raggiungono quota 2.192. Sono 12 le persone poste in isolamento domiciliare ...

CorriereCitta : Pomezia, ancora una vittima per Coronavirus: morto un 68enne - micheled2869 : RT @giorgiogilestro: L'Italia non solo avrebbe le capacità di produrre quel vaccino: lo ha già prodotto. Tante delle dosi del trials sono s… - RobbieGalante : RT @giorgiogilestro: L'Italia non solo avrebbe le capacità di produrre quel vaccino: lo ha già prodotto. Tante delle dosi del trials sono s… - robtic58 : RT @giorgiogilestro: L'Italia non solo avrebbe le capacità di produrre quel vaccino: lo ha già prodotto. Tante delle dosi del trials sono s… - gpellarin84 : RT @giorgiogilestro: L'Italia non solo avrebbe le capacità di produrre quel vaccino: lo ha già prodotto. Tante delle dosi del trials sono s… -