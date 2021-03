Oggi chi parla di crescita va preso a pernacchie (Di martedì 2 marzo 2021) La Scienza deve prevedere il futuro… neanche se avessimo la sfera di cristallo! Prevediamo dove sarà Marte dopo il tempo necessario per raggiungerlo con un missile, ma non prevediamo l’andamento dell’economia. Se tutto avvenisse secondo regole ben definite… non ci sarebbe Storia: Il giorno della marmotta, per chi ha visto il film con Bill Murray. Invece, come in Sliding Doors, la Storia è determinata da dettagli infinitesimali, battiti di ali di farfalla. Cose apparentemente irrilevanti possono avere effetti smisurati. E quindi non si può prevedere? No, per le realtà complesse non si può. Non con la precisione a cui ci hanno abituato i computer maneggiati da gente che non è in grado di inserire nei modelli le variabili rilevanti e tutte le loro interazioni. Non esiste un modello matematico che scriva il giornale di dopodomani (quello di domani lo stanno scrivendo Oggi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) La Scienza deve prevedere il futuro… neanche se avessimo la sfera di cristallo! Prevediamo dove sarà Marte dopo il tempo necessario per raggiungerlo con un missile, ma non prevediamo l’andamento dell’economia. Se tutto avvenisse secondo regole ben definite… non ci sarebbe Storia: Il giorno della marmotta, per chi ha visto il film con Bill Murray. Invece, come in Sliding Doors, la Storia è determinata da dettagli infinitesimali, battiti di ali di farfalla. Cose apparentemente irrilevanti possono avere effetti smisurati. E quindi non si può prevedere? No, per le realtà complesse non si può. Non con la precisione a cui ci hanno abituato i computer maneggiati da gente che non è in grado di inserire nei modelli le variabili rilevanti e tutte le loro interazioni. Non esiste un modello matematico che scriva il giornale di dopodomani (quello di domani lo stanno scrivendo, ...

