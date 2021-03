sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - fattoquotidiano : Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riuni… - clikservernet : Nuovo Dpcm, ora il vertice sulla scuola: il nodo è la chiusura in zona arancione - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riunione… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Il Sole 24 ORE

Dopo Angelo Borrelli via anche Domenico Arcuri, mentre il premier Mario Draghi lima ilcon le misure per limitare la diffusione del Covid e delle sue varianti e prepara la 'battaglia vaccini'. Il benservito ad Arcuri arriva a pochi minuti dalla chiusura del giuramento dei ...Nuova riunione della cabina di regia questa mattina e ancora un confronto con le Regioni. Restano ancora dei punti da chiarire prima della firma delche entrerà in vigore da sabato ...Il Dpcm Draghi sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Convocata la cabina di regia per affrontare chiusura di scuole e negozi.Oggi è una giornata decisiva per la scuola: si discute ancora sulla chiusura delle scuole in zone arancione. Bianchi: “Allora chiudiamo anche i centri commerciali”.