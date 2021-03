Napoli, proseguono le polemiche dei No Dad: “Studenti sull’orlo di una crisi di nervi” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I genitori No Dad continuano la loro protesta, via social, nei confronti di un governo che non sembra tenere a cuore il futuro dei bambini e degli Studenti in generale. Si alzano quindi i toni per richiedere un ritorno in presenza. “La scuola non si chiude con nessun colore”, “Vergognatevi se chiudete la scuola”, “No alla dad”, “Che sia arancione, giallo o rosso la scuola deve essere al primo posto!”: mamme, nonne, zii, papà, si mostrano in foto su fb muniti di cartelli per contrastare le chiusure in atto e quelle che si profilano per le prossime settimane. “Ci troviamo nell’imminenza di provvedimenti che minacciano di far tornare la scuola al febbraio-marzo 2020 (laddove questo non è già accaduto). Consapevoli della necessità di misure per contenere l’epidemia e ridurre i contagi , sosteniamo che sia essenziale, per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– I genitori No Dad continuano la loro protesta, via social, nei confronti di un governo che non sembra tenere a cuore il futuro dei bambini e degliin generale. Si alzano quindi i toni per richiedere un ritorno in presenza. “La scuola non si chiude con nessun colore”, “Vergognatevi se chiudete la scuola”, “No alla dad”, “Che sia arancione, giallo o rosso la scuola deve essere al primo posto!”: mamme, nonne, zii, papà, si mostrano in foto su fb muniti di cartelli per contrastare le chiusure in atto e quelle che si profilano per le prossime settimane. “Ci troviamo nell’imminenza di provvedimenti che minacciano di far tornare la scuola al febbraio-marzo 2020 (laddove questo non è già accaduto). Consapevoli della necessità di misure per contenere l’epidemia e ridurre i contagi , sosteniamo che sia essenziale, per ...

