Napoli, deputato sui furti in via Toledo: “Urgono maggiori controlli” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A seguito dell’ennesimo furto ai danni di commercianti in via Toledo, il deputato del M5s Alessandro Amitrano ha proposto maggiori e rigorosi controlli per evitare l’escalation. “Servono subito più controlli, specie nelle ore notturne, in via Toledo a Napoli: siamo al quarto furto in due settimane ad esercizi commerciali in un luogo che dovrebbe essere super presidiato. Una escalation pericolosa che va assolutamente fermata”. Lo afferma il deputato Alessandro Amitrano (M5s), secondo il quale “la sicurezza urbana e la lotta ad ogni forma di illegalità sono temi strategici per il futuro della città”. “Lo Stato – spiega – raccolga il grido di dolore del presidente del Centro commerciale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A seguito dell’ennesimo furto ai danni di commercianti in via, ildel M5s Alessandro Amitrano ha propostoe rigorosiper evitare l’escalation. “Servono subito più, specie nelle ore notturne, in via: siamo al quarto furto in due settimane ad esercizi commerciali in un luogo che dovrebbe essere super presidiato. Una escalation pericolosa che va assolutamente fermata”. Lo afferma ilAlessandro Amitrano (M5s), secondo il quale “la sicurezza urbana e la lotta ad ogni forma di illegalità sono temi strategici per il futuro della città”. “Lo Stato – spiega – raccolga il grido di dolore del presidente del Centro commerciale ...

