Luigi Sartor condannato a un anno e due mesi | aveva una serra di marijuana

(Di martedì 2 marzo 2021) Era stato arrestato in flagranza di reato mentre stava coltivando unadiin un casolare isolato nella prima montagna parmense., 46 anni, era in mezzo a centinaia di ...

PalermoToday : Luigi Sartor, l'ex calciatore condannato a un anno per coltivazione di marijuana: farà volontariato… - _SiGonfiaLaRete : Coltivava marijuana: l’ex calciatore Luigi #Sartor condannato a un anno e due mesi - Today_it : Luigi Sartor, l'ex calciatore condannato a un anno per coltivazione di marijuana: farà volontariato - DAmboldi : RT @Gazzetta_it: #Sartor condannato: aveva una serra di marijuana a #Parma - Gazzetta_it : #Sartor condannato: aveva una serra di marijuana a #Parma -

Era stato arrestato in flagranza di reato mentre stava coltivando una serra di marijuana in un casolare isolato nella prima montagna parmense., 46 anni, era in mezzo a centinaia di piantine pronte a produrre oltre due chili di sostanza stupefacente. E oggi, l'ex difensore di Juventus, Roma, Parma, Inter e Verona, è stato ...L'ex calciatoreè stato condannato a un anno e due mesi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Qualche settimana fa i Carabinieri avevano trovato una serra di marijuana, ...È stato condannato a un anno, due mesi e venti giorni Gigi Sartor, l'ex calciatore di serie A di 46 anni arrestato in flagranza di reato nei giorni scorsi mentre stava coltivando una serra di marijuan ...L’ex calciatore Luigi Sartor è stato condannato a un anno e due mesi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Qualche settimana fa i Carabinieri avevano trovato una serr ...