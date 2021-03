L'Elisir d'amore prodotto dal teatro Petruzzelli va in onda su Rai5 (Di martedì 2 marzo 2021) BARI - Mercoledì 3 marzo, alle 22.15, Rai 5 trasmetterà l'allestimento dell'opera 'L'Elisir d'amorè di Donizzetti ispirato a 'El Circò di Fernando Botero. La produzione è del teatro Petruzzelli di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 2 marzo 2021) BARI - Mercoledì 3 marzo, alle 22.15, Rai 5 trasmetterà l'allestimento dell'opera 'L'd'amorè di Donizzetti ispirato a 'El Circò di Fernando Botero. La produzione è deldi ...

