Infermieri no vax, la decisione dell’Inail: “Hanno diritto a infortunio” (Di martedì 2 marzo 2021) L’Inail ha preso la sua decisione definitiva: gli Infermieri no vax Hanno comunque diritto ad essere risarciti, nel caso in cui dovessero contrarre il virus sul posto di lavoro. Nella lettera dell’Inail si legge: “Sotto il profilo assicurativo il comportamento colposo del lavoratore, in cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé l’esclusione dall’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’Inail”. E ancora: “Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro” chiarisce infatti il documento, “ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio“. Chiarisce infatti ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) L’Inail ha preso la suadefinitiva: glino vaxcomunquead essere risarciti, nel caso in cui dovessero contrarre il virus sul posto di lavoro. Nella letterasi legge: “Sotto il profilo assicurativo il comportamento colposo del lavoratore, in cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé l’esclusione dall’operatività della tutela prevista dall’assicurazione gestita dall’Inail”. E ancora: “Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro” chiarisce infatti il documento, “ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di“. Chiarisce infatti ...

