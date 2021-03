Il virologo Galli: 'La città pagherà tra 15 giorni questi assembramenti scriteriati' (Di martedì 2 marzo 2021) Milano e la Lombardia sprofondano ancora di più in arancione. Il rischio Covid è diventato 'medio alto' causa varianti, che costringono la Regione a istituire, da oggi, altre 45 zone arancione '... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Milano e la Lombardia sprofondano ancora di più in arancione. Il rischio Covid è diventato 'medio alto' causa varianti, che costringono la Regione a istituire, da oggi, altre 45 zone arancione '...

AM_Porta : @Lucrezi97533276 Ha un senso semplicemente perché epidemiologicamente ha funzionato in Israele e Gran Bretagna com… - DeNotarisArmand : @DarkLadyMouse @EffeBoccia @MichelaMgl Sei la moglie del virologo Galli? No? Allora sei una cazzara per quanto riguarda il covid. - Ominostressato : @M49liberorso Ma perché 'questo' virologo può andare in TV a dire queste cose, mente un Galli viene insultato conti… - Beaoh11 : Non appena la hostess serve il caffè, l'aereo incontra una turbolenza. Se invece sei a casa ti appare il virologo G… - esseffesse : RT @A_NMorelli: Scusate, ma com'è successo che a un tratto un virologo abbia dichiarato che serve un sistema antidemocratico per affrontare… -