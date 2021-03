Il Real Madrid si salva grazie al “centenario” Vinicius: un gol e un record per il brasiliano contro la Real Sociedad (Di martedì 2 marzo 2021) 1-1 del Real Madrid contro la Real Sociedad. Ci pensa Vinicius Jr a salvare i blancos dalla sconfitta. Il brasiliano ha segnato una preziosissima rete allo scadere della gara timbrando nel modo migliore la sua presenza numero 100 con la camiseta blanca.Ebbene sì, sono già 100 le volte in cui il classe 2000 ha indossato la divisa ufficiale del Real Madrid e, come ricorda Opta, si tratta di un vero record.IL Real Madrid FA LA SPESA IN ITALIAReal Madrid, Vinicius il "centenario"...caption id="attachment 1101813" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) 1-1 della. Ci pensaJr are i blancos dalla sconfitta. Ilha segnato una preziosissima rete allo scadere della gara timbrando nel modo migliore la sua presenza numero 100 con la camiseta blanca.Ebbene sì, sono già 100 le volte in cui il classe 2000 ha indossato la divisa ufficiale dele, come ricorda Opta, si tratta di un vero.ILFA LA SPESA IN ITALIAil ""...caption id="attachment 1101813" ...

